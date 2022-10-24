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SÜPER LİG HABERLERİ | İstanbulspor'da flaş ayrılık! Fenerbahçe maçı öncesi...

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da flaş ayrılık gelişmesi yaşandı. Sarı-siyahlı ekipte teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle görevinden istifa ettiği duyruldu. İşte detaylar...

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 16:24 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 16:32
SÜPER LİG HABERLERİ | İstanbulspor'da flaş ayrılık! Fenerbahçe maçı öncesi...

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan İstanbulspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Sarı-siyahlı kulüp yaptığı açıklamada teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda ve Süper Lig'e çıkmamızda büyük emeği olan değerli Teknik Direktörümüz Sayın Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE İSTANBULSPOR'UN AÇIKLAMASI

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