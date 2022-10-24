SÜPER LİG HABERLERİ | İstanbulspor'da flaş ayrılık! Fenerbahçe maçı öncesi...

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan İstanbulspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Sarı-siyahlı kulüp yaptığı açıklamada teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda ve Süper Lig'e çıkmamızda büyük emeği olan değerli Teknik Direktörümüz Sayın Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE İSTANBULSPOR'UN AÇIKLAMASI