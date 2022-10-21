Antalyaspor - İstanbulspor maçı sonrası Osman Zeki Korkmaz: Biz neresini düzeltelim

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 yenilen İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz,maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Korkmaz, Corendon Airlines Park Antalya'da oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalyaspor'u üç puan kazanmasından dolayı tebrik etti.

"İlk yarı bizim adımıza da Antalyaspor adına da daha farklı olabilirdi. İkinci yarı kontrollü geçti." diyen Korkmaz, "Maçın ikinci yarısı aslında pek çok futbol iklimimizin bir özeti gibiydi. O meşhur hikayeyle bitireceğim. Daha da fazla konuşmak istemiyorum. 'Hazreti Musa değil, Hazreti İbrahim. Kız değil erkek. Ayşe değil İsmail. Azrail değil Cebrail. Keçi değil koç'. Biz neresini düzeltelim ki? İkinci yarı böyle çok pozisyon var keçiye koç olan. Söyleyeceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı.