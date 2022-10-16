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Osman Zeki Korkmaz Başakşehir - İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir, İstanbulspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrası İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 20:58
Osman Zeki Korkmaz Başakşehir - İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında İstanbulspor, deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 2-0'lık skorla boyun eğdi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Maçın genel bir değerlendirmesini yaparsak, Başakşehir takımı başından sonuna hak ettiği bir galibiyet aldı. Hafta başından beri futbolcularımıza yaptığımız uyarılar ve çalışmalarımız ile ligin set hücumu en kaliteli takımı ile karşılaşacak olduğumuzu biliyorduk. Başakşehir'e karşı oynarken maçın her anında konsantrasyonunuz tam olmalı. Başakşehir'e karşı maçta sadece savunma yaparak, topu rakibe bırakarak kazanamazsınız. Kazandığınız toplarla doğru pas yaparak atak sonuçlandırmanız gerekir. Ki ilk yarı bunu iyi yapamadık. Maçın ilk yarısında ellinin üzerinde top kaybı yaptık. Bu kadar çok hata yapınca da rakibimiz ataklarıyla bizim oyun motivasyonumuzu aşağı çekti.

Devre arasında futbolcu arkadaşlar ile hem video analizi yaptık hem de pozisyonlar hakkında konuştuk. Başakşehir takımının zaten önde baskı yapacağını tahmin ediyorduk ama top kapma başarısı da göstermemiz gerekiyordu. Maç içerisinde özellikle ikinci yarıda istediklerimizi yapmaya daha yakındık fakat gol yediğimiz pozisyonları engelleyemedik. Başakşehir'i tebrik ediyorum. Oyun anlamında bizden daha ilerdeler. Bu ligin daha üst seviye takımları ile de oynayacağız. Bu yüzden saha içerisinde daha süratli hareket etmemiz gerekiyor. Daha belirleyici hareket etmemiz gerekiyor. Bunları görmüş olduk, bizim için iyi bir test oldu. Emre hocaya ve Başakşehir'e bundan sonraki maçlarında özellikle Avrupa'da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bartın'da yaşanan Maden patlaması ile ilgili de açıklamada bulunan Korkmaz, "Öte yandan Bartın Amasra'da yaşanan maden patlamasında hayatını kaybeden işçi arkadaşlarımıza Allahtan rahmet ve tüm ülkeye baş sağlığı diliyorum. Ve bunun bir daha yaşanmamasını diliyorum" dedi.

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