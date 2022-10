Osman Zeki Korkmaz Karagümrük maçı sonrası konuştu: İstanbulspor’un oynadığı her maçta rakip favori

Fatih Karagümrük galibiyetini değerlendiren İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Bizim için Süper Lig'deki her maç final maçı. İstanbulspor'un oynadığı her maçta rakip favori. Bu gerçeği unutmamak lazım. Biz olduk dediğimiz an işimizin bittiği andır" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Müsabakadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Ligin ilk 3 haftasında ve sonraki süreçte skor anlamında bir çıkışa geçmiştik. Milli aradan sonra ilk maçımız, benzer bir tablonun içindeydi. Bir yerde final maçı gibiydi. Bizim için Süper Lig'deki her maç final maçı. İstanbulspor'un oynadığı her maçta rakip favori. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bu gerçeği unutmamak lazım. Biz olduk dediğimiz an işimizin bittiği andır. Motivasyonu kaybetmememiz lazım. Geliştirebileceğimiz tek şey, bu oyun anlayışımız. Bunu ikinci yarıda sahaya yansıttık ve skoru aldık. Onlar oyun kurarken birebir ile baskı yapmalıydık, bunu yaptık ama 3. bölgede belirleyici iş yapma sorunumuz var. Basit kayıplar yapıyoruz, bunu çözmemiz gerekiyor. Skor yapabilecek opsiyonları çoğaltmamız gerekiyor. Buradan hem takıma mesaj veriyorum hem de kendime ödev belirliyorum. Biz kat edilen mesafede de üst sıralarda olan bir takımız. Rakibimizden bu anlamada da ayrılıyoruz. Daha fazla alan bulacağımızı değerlendiriyorduk 2-1'e kadar. Sonra skoru koruma psikolojisine girdik" ifadelerini kullandı.

"GEÇTİĞİMİZ YILDAN BU YANA BİR OYUN KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Geçtiğimiz yıldan bu yana bir oyun kültürü oluşturmaya çalışıyoruz" diyen Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Oyunu nasıl geliştiririz diye çalışıyoruz, ısrarla anlatıyoruz. Devre bitti, hemen analizimiz yaptık, futbolculara neler yapmamız gerektiğini anlattık. 3 değişiklik yaptık, bu takıma mental bir şok olmalıydı. Geriden gelen arkadaşları taktiksel şeyleri daha iyi uyguladılar."