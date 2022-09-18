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İstanbulsporlu Ali Yaşar Beşiktaş maçı sonrası konuştu! Golü atmıştı...

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ev 2-2'lik beraberlikle sona eren İstanbulspor - Beşiktaş maçı sonrası, enfes bir frikik golüyle beraberliği getiren Ali Yaşar konuştu. İşte İstanbulsporlu Ali Yaşar'ın maç sonu açıklamaları...

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 12:37
İstanbulsporlu Ali Yaşar Beşiktaş maçı sonrası konuştu! Golü atmıştı...

İstanbulspor forması giyen Ali Yaşar, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ali Yaşar, "Gol atacağımı hiç hissetmedim. Oyuna iyi başladık. Şanssız bir gol yedik. Yine eşitliği sağladık. Oyundan düşmedik, çok iyi oynadık. İlk yarıda mağluptuk. Hocamız devrede iyi bir konuşma yaptı. Özgüvenimiz yerine geldi. 2. yarı bambaşka bir İstanbulspor vardı. 1 puanla ayrılıyoruz. Çok mutluyuz." dedi.

Ali Yaşar, İstanbulspor'u küme düşme adayı olarak görenlere "Bütün Türkiye'ye gösterdik ki İstanbulspor küçük bir takım değil. Bu sene ligde kalacağız. Çok mutluyum gol attığım için, puan aldığımız için." sözleriyle cevap verdi.

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