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İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz Beşiktaş maçı sonrası konuştu!

Son dakika haberleri... İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Müsabaka sonrası sarı-siyahlıların teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 22:32
İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz Beşiktaş maçı sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2'lik skorla berabere tamamlandı ve takımlar puanları paylaştı.

Karşılaşma sonrası İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Valerien Ismael'in saha kenarında olmaması rakibimizin moralini düşürmüştü. Bunu maçtan önce analiz ettik. Sürekli uzun top oynadığımız için Beşiktaş kendi pas ritmini yakalayamadı" ifadelerini kullandı.

İŞTE OSMAN ZEKİ KORKMAZ'IN AÇIKLAMALARI

"Valerien Ismael'in saha kenarında olmaması rakibimizin moralini düşürmüştü. Bunu maçtan önce analiz ettik. Sürekli uzun top oynadığımız için Beşiktaş kendi pas ritmini yakalayamadı"

"4 büyük takımımıza çok büyük saygımız var. Onların yaptıkları harcamalara bir şey demeyeceğim. Ancak bu işler başka türlü de mümkün. Biz bunu ispatlamaya çalışıyoruz. Beşiktaş'a bundan sonra başarılar diliyorum. Bence şampiyonluk adayı bir takım"

"Beşiktaş'ın kalesine gelen isabetli topların çoğunun gol olduğu istatistiği üzerinden bu hafta bu maç için sürekli şut antrenmanları yaptık"

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