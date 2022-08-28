Haberler İstanbulspor Boğa 17 yıl sonra

Boğa 17 yıl sonra

Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, 17 yıl sonra döndüğü ligdeki ilk galibiyetini Alanya karşısında elde etti: 1-0. Kıran kırana geçen mücadelede ilk yarı 0-0 eşitlilke sonuçlandı. İstanbulspor, 48'inci dakikada Valon Ethemi'nin şık golüyle 1-0 öne geçti. Alanya'nın 86'da kazandığı penaltıda Candeias'ın vuruşunu kaleci Jensen çıkardı. İstanbul'da Abazaj iki kez itirazdan kırmızı kart gördü. Boğa'nın defansında Mehmet Yeşil tam not aldı.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Boğa 17 yıl sonra
Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, 17 yıl sonra döndüğü ligdeki ilk galibiyetini Alanya karşısında elde etti: 1-0. Kıran kırana geçen mücadelede ilk yarı 0-0 eşitlilke sonuçlandı. İstanbulspor, 48'inci dakikada Valon Ethemi'nin şık golüyle 1-0 öne geçti. Alanya'nın 86'da kazandığı penaltıda Candeias'ın vuruşunu kaleci Jensen çıkardı. İstanbul'da Abazaj iki kez itirazdan kırmızı kart gördü. Boğa'nın defansında Mehmet Yeşil tam not aldı.
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