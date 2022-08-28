Boğa 17 yıl sonra

Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, 17 yıl sonra döndüğü ligdeki ilk galibiyetini Alanya karşısında elde etti: 1-0. Kıran kırana geçen mücadelede ilk yarı 0-0 eşitlilke sonuçlandı. İstanbulspor, 48'inci dakikada Valon Ethemi'nin şık golüyle 1-0 öne geçti. Alanya'nın 86'da kazandığı penaltıda Candeias'ın vuruşunu kaleci Jensen çıkardı. İstanbul'da Abazaj iki kez itirazdan kırmızı kart gördü. Boğa'nın defansında Mehmet Yeşil tam not aldı.
SüperLig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, 17 yıl sonra döndüğü ligdeki ilk galibiyetini Alanya karşısında elde etti: 1-0. Kıran kırana geçen mücadelede ilk yarı 0-0 eşitlilke sonuçlandı. İstanbulspor, 48'inci dakikada Valon Ethemi'nin şık golüyle 1-0 öne geçti. Alanya'nın 86'da kazandığı penaltıda Candeias'ın vuruşunu kaleci Jensen çıkardı. İstanbul'da Abazaj iki kez itirazdan kırmızı kart gördü. Boğa'nın defansında Mehmet Yeşil tam not aldı.