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Zeki Korkmaz Alanyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor evinde İstabulspor'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Müsabakanın ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 01:29
Zeki Korkmaz Alanyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu!

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Corendon Alanyaspor, evinde İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonra İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz açıklamalarda bulundu.

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz şöyle dedi:

"İstanbulspor hepinizin bildiği geçen sene kendi oluşturduğu oyun kültürüyle 1'inci Lig'e damga vuran takımdı. Sezon boyunca bütün maçlarda baskın oyun kültürüyle maç kazanmasını bilen bir takımdı. Ligin ilk 3 maçında büyük çoğunluğu psikolojik adaptasyon sağlayamamıştık. Biraz kendimize güven problemi yaşıyorduk. Bunu zaman içerisinde aştığımızı düşünüyorum. Alanyaspor son birkaç senedir oyunun her anını planlayarak oynayan oyun kültürüyle, Türk futboluna renk katan bir takım. Buraya gelirken birinci önceliğimiz özellikle top rakip kalecideyken oyun kurabilmesini bozmaktı. Buna karşı yaptığımız hazırlık ilk 30-40 dakika içerisinde meyvesini verdi. Skora gelmedi ama Alanyaspor oyun kuramadıkça alışkın olmadığı başka bir şeye dönmeye başladı. Uzun toplara dönmeye başladı. Kaptığımız uzun toplarda takım boyu uzayan Alanyaspor'u çok rahat geçerek hızlı hücumlar geliştirdik. İlk yarı takdir edersiniz ki pozisyonlar bulduk ama skor yapamadık. Bizim stratejimizin tutmuş olması ilk 45 dakika bence Alanyaspor'un oyun ivmesini ve psikolojisini kaybetmesini de sağladı."

"17 YIL SONRA GELEN GOL"

Devre arasında rakip analizi yaptıklarını aktaran Korkmaz, "Yaptığımız analizlerde aynı üçüncü bölgede yaptığımız baskıyı ikinci bölgede de düzenli yapmaya başladık. Üçüncü bölgede baskı yapmak enerji işi. 90 dakika yapabileceğimiz bir şey değildir. İkinci yarı bunu çok yapamadık ama ikinci bölgeyi daha iyi paylaşmayı başardık. Bulduğumuz ilk golden sonrada skor avantajını korumasını bildik. 17 yıl sonra Süper Lig'deki ilk golümüzü atan Ethemi kulüp tarihine geçti. Bizim de gönlümüzde böyle söyleyeyim. Alanyaspor gibi kuvvetli oyun kültürü olan bir takımı yenmek ayrı bir haz, onu söyleyeyim. Ligde pek çok maç kazanırsınız ama kazandığınız maç takip takımın geniş bir hazırlığı olduğunu bildiğiniz halde buna hazırlanarak, karşılık vererek kazanılan maç çok daha keyifli oluyor. Biraz bunun mutluluğunu yaşayacağız. Bizim için bay haftası. 3 gün sonra Sivasspor hazırlıklarına başlayacağız." dedi.

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