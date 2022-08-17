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TRANSFER HABERİ: İstanbulspor Ganalı santrfor Owusu'yu kadrosuna kattı!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, hücum hattına takviye yaptı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu Raymond Frimpong Owusu transfer edildi. Genç oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 17:20
TRANSFER HABERİ: İstanbulspor Ganalı santrfor Owusu'yu kadrosuna kattı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstanbulspor, Ganalı santrfor Raymond Frimpong Owusu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu transfer edildi. Sağlık kontrollerinin ardından başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelen Owusu, 1 yıllık sözleşmeye imzasını attı.

Ukrayna temsilcisine Mart 2021'de transfer olan Owusu, geçen sezon Premier Lig'de 14 maçta 4 gol attı. Genç santrfor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ile Ukrayna Kupası'nda birer müsabakada süre aldı.

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