Haberler İstanbulspor Kabasakal kapışması

Kabasakal kapışması

İstanbulspor’un Süper Lig’e çıkmasında önemli rol oynayan ön libero Melih Kabasakal için Giresun ve Ümraniye yarışıyor.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 06:50
Kabasakal kapışması
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'un futbolcularına transfer teklifleri yağıyor. Bunlardan birisi de sarı-siyahlıların Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinde büyük bir rol oynayan Melih Kabasakal. 26 yaşındaki genç ön libero, Spor Toto Süper Lig takımlarının radarına girdi. 44 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de tutunmayı başaran Giresunspor ve ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'un Melih için İstanbulspor'un kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de yer alan İstanbul ekibinde forma giydiği 39 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de oynayan yetenekli dinamo, 4 gol, 1 asist katkısı da sağladı. Ocak 2020'de Erokspor'dan İstanbulspor'a transfer olan Melih Kabasakal'ın sözleşmesi bu sezon sona erecek.
DİĞER
Birce Akalay aşk iddialarına öyle bir yanıt verdi ki! Birce Akalay’dan İbrahim Çelikkol’a: Her anımıza şükürler olsun!
Derin Mermerci ve sevgilisi Murat Aslan aile boyu tatile çıktı! Sosyetik 95 bin TL'ye...
Beşiktaş yeni stoperini İspanya'da buldu!
Arda Güler'in gol sevincindeki detay ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbulspor Bolu'ya
Süper Lig’de de iddialı
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
15 Temmuz resmi tatil mi?
Devlet Su İşleri personel alımı yapacak!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boey'e 1.5 milyon euro Boey'e 1.5 milyon euro 06:26
Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka'dan transfer sözleri Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka'dan transfer sözleri 00:54
Galatasaray'da orta saha transferi için sürpriz isimler Galatasaray'da orta saha transferi için sürpriz isimler 00:50
F.Bahçe'den forvet bombası! Anlaşma sağlandı F.Bahçe'den forvet bombası! Anlaşma sağlandı 00:50
Madalyaya daldılar Madalyaya daldılar 00:47
Tiago Fenerbahçe'de Tiago Fenerbahçe'de 00:44
Daha Eski
Arda Güler'in gol sevincindeki detay ortaya çıktı Arda Güler'in gol sevincindeki detay ortaya çıktı 00:43
Galatasaray'a PSG'den transfer müjdesi! Galatasaray'a PSG'den transfer müjdesi! 23:56
Fırtına transferi bitirdi! Anlaşma tamam Fırtına transferi bitirdi! Anlaşma tamam 23:49
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 23:48
Aslan'a İspanyol boğası! Aslan'a İspanyol boğası! 23:48
Muslera'dan F.Bahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..." Muslera'dan F.Bahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..." 23:48