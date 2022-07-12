Kabasakal kapışması

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'un futbolcularına transfer teklifleri yağıyor. Bunlardan birisi de sarı-siyahlıların Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinde büyük bir rol oynayan Melih Kabasakal. 26 yaşındaki genç ön libero, Spor Toto Süper Lig takımlarının radarına girdi. 44 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de tutunmayı başaran Giresunspor ve ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'un Melih için İstanbulspor'un kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de yer alan İstanbul ekibinde forma giydiği 39 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de oynayan yetenekli dinamo, 4 gol, 1 asist katkısı da sağladı. Ocak 2020'de Erokspor'dan İstanbulspor'a transfer olan Melih Kabasakal'ın sözleşmesi bu sezon sona erecek.