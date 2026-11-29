Deportivo La Coruna-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Deportivo La Coruna ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışında avantajını korumak isteyen Katalan temsilcisi, deplasmanda hata yapmak istemiyor. Ev sahibi ekip ise güçlü rakibi karşısında taraftarının desteğiyle puan arayacak. Peki, Deportivo La Coruna-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

DEPORTIVO LA CORUNA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deportivo La Coruna-Barcelona maçı 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşmaya ABANCA-Riazor Stadyumu ev sahipliği yapacak.

DEPORTIVO LA CORUNA-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

La Liga'nın 14. haftasındaki mücadele S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı platformun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden abonelikleriyle izleyebilecek.

BARCELONA ZİRVEDE YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRMAK İSTİYOR

2026-2027 sezonunda geride kalan 13 lig maçında 12 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Barcelona, 36 puanla zirvede yer alıyor. Deportivo La Coruna ise 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla 12. sırada bulunuyor.

Karşılaşmada İspanyol hakem Isidro Díaz de Mera Escuderos düdük çalacak.

Barcelona, kulübün kuruluşunun 127. yıl dönümünde Deportivo La Coruna karşısında sahaya çıkacak. Katalan temsilcisi 29 Kasım 1899 tarihinde kurulmuştu.

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