Real Madrid-Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid ile Deportivo Alaves kozlarını paylaşacak. Jose Mourinho yönetimindeki eflatun-beyazlılar, tüm kulvarlarda yakaladığı galibiyet serisini taraftarı önünde sürdürmek istiyor. Son üç resmi karşılaşmasında mağlubiyet yaşamayan Deportivo Alaves ise Santiago Bernabeu'dan puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Real Madrid-Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte ayrıntılar...

REAL MADRID-DEPORTIVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Deportivo Alaves maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak.

REAL MADRID-DEPORTIVO ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 14. haftasındaki mücadele S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı ilgili yayın paketleri aracılığıyla takip edebilecek.

ARDA GÜLER DEPORTIVO ALAVES MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid'in Deportivo Alaves karşılaşması için açıkladığı maç kadrosunda milli futbolcu Arda Güler de yer aldı. Jose Mourinho'nun görev vermesi halinde genç yıldız karşılaşmada forma giyebilecek.

Arda Güler'in mücadeleye ilk 11'de başlayıp başlamayacağı, resmi kadroların açıklanmasıyla belli olacak.

REAL MADRID 11. GALİBİYETİNİ ÜST ÜSTE ALMAK İSTİYOR

Real Madrid, tüm kulvarlarda oynadığı son 10 karşılaşmanın tamamını kazandı. Bu süreçte rakip fileleri 31 kez havalandıran eflatun-beyazlılar, Deportivo Alaves karşısında da kazanarak başarılı serisini devam ettirmek istiyor.

DEPORTIVO ALAVES ÜÇ MAÇTIR KAYBETMİYOR

Deportivo Alaves, La Liga'da oynadığı son iki karşılaşmada Deportivo La Coruna'yı 3-1 mağlup ederken Sevilla ile golsüz berabere kaldı. İspanya Kral Kupası'nda ise Anaitasuna'yı 6-1 mağlup eden Bask temsilcisi, Real Madrid karşısında da yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

İspanya La Liga'nın resmi hakem programına göre karşılaşmayı Cesar Soto Grado yönetecek.

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