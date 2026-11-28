Elche-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Elche ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Diego Simeone yönetimindeki Madrid temsilcisi, şampiyonluk yarışında puan kaybetmemek için sahaya çıkacak. Bu sezon taraftarı önünde henüz galibiyet elde edemeyen Elche ise güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. Peki, Elche-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

ELCHE-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Elche-Atletico Madrid maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Martinez Valero Stadyumu'nda oynanacak.

ELCHE-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 14. haftasındaki karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi ilgili yayın paketleri üzerinden takip edebilecek.

ATLETICO MADRID ZİRVE YARIŞINDA HATA İSTEMİYOR

Ligde Getafe karşısında kazanan Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Viking'i mağlup etti. Diego Simeone'nin öğrencileri, iki karşılaşmada elde ettiği galibiyetlerin ardından Elche deplasmanında serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

ELCHE'NİN SAHASINDA ATLETICO MADRID'E ÜSTÜNLÜĞÜ

Elche, Atletico Madrid'i sahasında ağırladığı son iki lig karşılaşmasını da kazandı. Nisan 2026'da rakibini 3-2 mağlup eden ev sahibi ekip, 2022-2023 sezonundaki mücadeleden de 1-0 galip ayrılmıştı.

İspanya La Liga'nın resmi hakem programına göre karşılaşmayı Alejandro Quintero Gonzalez yönetecek.

ELCHE-ATLETICO MADRID MAÇI CANLI TAKİP EKRANI