Levante-Elche maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya LaLiga'da 13. haftanın kapanış karşılaşmasında Levante ile Elche kozlarını paylaşıyor. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takımın mücadelesi, puan tablosundaki yakınlıkları nedeniyle büyük önem taşıyor. Kendi sahasında galibiyet arayan Levante, taraftarı önünde avantajını kullanmayı hedeflerken Elche deplasmandan üç puanla dönmek istiyor. Peki, Levante-Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak, kadrolarda son durum ne? İşte ayrıntılar...

LEVANTE-ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Levante-Elche maçı, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 23.00'te (TSİ) başlayacak. İspanya LaLiga'nın 13. haftasında oynanacak karşılaşma, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi dijital ortamda takip etmek isteyen futbolseverler, S Sport Plus platformundan abonelikleri kapsamında yayına ulaşabilecek. Karşılaşma, LaLiga'da haftanın son maçını oluşturacak.

LEVANTE-ELCHE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Levante ile Elche arasındaki mücadele, İspanya'nın Valencia kentindeki Estadi Ciutat de València Stadı'nda oynanacak.

LEVANTE VE ELCHE'NİN PUAN DURUMU

2026-2027 LaLiga sezonunda Levante, geride kalan 12 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Ev sahibi ekip, bu süreçte rakip fileleri 16 kez havalandırırken kalesinde 21 gol gördü.

Elche ise 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 10 puanla rakibinin bir puan gerisinde bulunan konuk takım, ligde 14 gol atıp 20 gol yedi.

LEVANTE-ELCHE MAÇININ HAKEMİ KİM?

LaLiga'nın resmî maç bilgilerine göre karşılaşmayı Francisco José Hernández Maeso yönetecek. İspanyol hakem, alt sıralardaki iki takımın karşılaşacağı önemli mücadelede görev alacak.

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