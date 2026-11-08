İspanya futbolunda sezonun en dikkat çekici karşılaşmalarından biri için geri sayım sona eriyor. Atletico Madrid, sahasında Barcelona'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Bir tarafta Diego Simeone'nin mücadeleci futboluyla öne çıkan Atletico, diğer tarafta zirve yarışında iddiasını sürdüren Barcelona bulunuyor. İki takımın kozlarını paylaşacağı dev randevuda hangi yıldızlar ön plana çıkacak? Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm ayrıntıları...

Atletico Madrid - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ATLETICO MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Atletico Madrid ile Barcelona, 8 Kasım 2026 Pazar günü İspanya La Liga'nın 12. haftasında karşı karşıya gelecek. Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano Stadı, iki güçlü ekibin mücadelesine ev sahipliği yapacak.

ATLETICO MADRID - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. İspanya yerel saatiyle 21.00'de oynanacak karşılaşmanın hakemi Javier Alberola Rojas olacak.

ATLETICO MADRID - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Barcelona karşılaşması Türkiye'de S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Barcelona'nın resmî internet sitesinde yayımlanan uluslararası yayın rehberinde Türkiye için S Sport bilgisi yer alıyor.

BARCELONA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUMAK İSTİYOR

Barcelona, karşılaşma öncesinde 30 puanla La Liga'nın zirvesinde bulunuyor. Katalan ekibi, geride kalan 11 haftada 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 46 gol gönderen Barcelona, hücum performansıyla dikkat çekiyor.

ATLETICO MADRID EVİNDE AVANTAJ PEŞİNDE

Atletico Madrid ise 28 puanla ikinci sırada yer alıyor. Geride kalan 11 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Madrid temsilcisi, Barcelona'nın yalnızca iki puan gerisinde bulunuyor.

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