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Anasayfa İspanya La Liga Sevilla-Deportivo Alavés maçı nereden izlenir ve hangi kanalda? La Liga CANLI

Sevilla-Deportivo Alavés maçı nereden izlenir ve hangi kanalda? La Liga CANLI

Sevilla-Deportivo Alavés maçı için geri sayım başladı. La Liga'nın 12. haftasını açacak mücadele öncesinde karşılaşmanın ne zaman başlayacağı, saat kaçta oynanacağı ve hangi kanaldan izlenebileceği merak ediliyor. Ev sahibi ekibin eksikleri ve yayın detayları haberimizde.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 11:03
Sevilla-Deportivo Alavés maçı nereden izlenir ve hangi kanalda? La Liga CANLI

İspanya La Liga'da 12. haftanın açılışı Sevilla-Deportivo Alavés maçıyla yapılacak. Luis García Plaza yönetimindeki Sevilla, taraftarı önünde kazanarak üst sıralardaki yerini korumayı hedeflerken Quique Sánchez Flores'in çalıştırdığı Deportivo Alavés, deplasmanda kötü gidişine son vermek istiyor. Peki, Sevilla-Deportivo Alavés maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

Sevilla-Deportivo Alavés maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

SEVILLA-DEPORTIVO ALAVÉS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Sevilla-Deportivo Alavés maçı, 6 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. La Liga 2026-2027 sezonunun 12. haftasında oynanacak mücadeleye İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramón Sánchez-Pizjuán Stadı ev sahipliği yapacak.

İspanya yerel saatiyle 21.00'de başlayacak karşılaşma, haftanın ilk La Liga mücadelesi olacak. İki ekip de millî maç arasına girmeden önce ligde önemli bir galibiyet elde etmeyi amaçlıyor.

SEVILLA-DEPORTIVO ALAVÉS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Sevilla-Deportivo Alavés karşılaşması, Türkiye'de S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak. İspanya La Liga'nın 12. hafta mücadelesi, platformun resmî yayın akışında da yer alıyor.

SEVILLA VE DEPORTIVO ALAVÉS'İN PUAN DURUMUNDAKİ YERLERİ

La Liga'da 11 hafta sonunda Sevilla, topladığı 17 puanla 6. sırada bulunuyor. Endülüs temsilcisi ligde oynadığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu süreçte rakip fileleri 17 kez havalandıran Sevilla, kalesinde 19 gol gördü.

Deportivo Alavés ise 11 maçta elde ettiği 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 12 puana ulaştı. Ligde 11. sırada bulunan Bask ekibi 15 gol atarken 17 gol yedi. Sevilla, son maçında Getafe'ye 3-1 mağlup olurken Deportivo Alavés de Celta Vigo deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

SEVILLA-DEPORTIVO ALAVÉS MAÇINDA EKSİKLER KİMLER?

Sevilla Teknik Direktörü Luis García Plaza, karşılaşma öncesinde 24 kişilik maç kadrosunu belirledi. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Peque ile Getafe karşılaşmasında kırmızı kart gören Manu Bueno kadroya alınmadı. Marcao ve Miguel Sierra da teknik heyetin kullanabileceği isimler arasında bulunmuyor.

Sevilla'nın açıkladığı kadroda altyapı oyuncuları Iker Muñoz ve Nico Guillén de yer aldı. Kulübün maç önü bilgilendirmesinde Deportivo Alavés cephesinde ise Facundo Garcés ile Mikel Rodríguez uzun süreli eksikler arasında gösterildi. İlk 11'ler karşılaşma öncesinde kesinleşecek.

SEVILLA-DEPORTIVO ALAVÉS MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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