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Anasayfa İspanya La Liga Getafe-Sevilla maçı nereden izlenir, hangi kanalda, yayın bilgileri nedir?

Getafe-Sevilla maçı nereden izlenir, hangi kanalda, yayın bilgileri nedir?

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Getafe ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Getafe-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte maçın canlı yayın bilgileri ve ayrıntılar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 15:41
Getafe-Sevilla maçı nereden izlenir, hangi kanalda, yayın bilgileri nedir?

Getafe-Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 11. hafta heyecanı Getafe-Sevilla karşılaşmasıyla devam ediyor. Getafe, sahasında Sevilla'yı konuk ederken iki ekip de kritik mücadeleden üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Getafe-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma canlı nereden izlenir, şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

GETAFE-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Getafe-Sevilla maçı, 1 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. İspanya La Liga'nın 11. haftasındaki karşılaşmaya Getafe ev sahipliği yapacak. Mücadele, iki takımın lig sıralamasındaki konumu açısından da önem taşıyor.

GETAFE-SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Getafe-Sevilla karşılaşması Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Mücadelenin yayın bilgisi, yayıncı kuruluşun 1 Kasım tarihli resmî programında yer alıyor. Karşılaşma, bu yayınlar aracılığıyla canlı takip edilebilecek.

GETAFE-SEVILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

La Liga'nın 11. haftasındaki mücadele, İspanya'nın Getafe kentinde bulunan Coliseum Stadı'nda oynanacak. Ev sahibi Getafe, taraftarı önünde galibiyet elde ederek ligdeki konumunu iyileştirmeyi hedeflerken Sevilla ise deplasmandan puanlarla dönmek istiyor.

GETAFE VE SEVILLA LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Getafe, 10 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada bulunuyor. Sevilla ise aynı sayıda karşılaşmada elde ettiği 17 puanla 6. basamakta yer alıyor. Ev sahibi ekip alt sıralardan uzaklaşmaya çalışırken konuk takım üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

GETAFE-SEVILLA MAÇINI KİM YÖNETECEK?

La Liga'nın açıkladığı hakem atamasına göre Getafe-Sevilla maçında Víctor García Verdura düdük çalacak. Karşılaşmanın oynanacağı Coliseum'da iki takım da 11. haftayı puan kaybı yaşamadan tamamlamak için mücadele edecek.

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