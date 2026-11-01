Getafe, Enes Ünal ile güldü!

İspanya La Liga'da heyecan 11. haftasında Getafe-Sevilla maçı ile sürdü. Ev sahibi takım mücadeleyi 3-1 kazanırken karşılaşmaya milli futbolcumuz Enes Ünal damga vurdu. Dakika 68'de Sevilla ağlarını sarsarak skoru 1-1'e eşitleyen Enes, Martin Satriano'nun golünde de asisti kaydeden isim oldu. Milli oyuncu, La Liga'daki 7 maçlık gol hasretini sona erdirdi.