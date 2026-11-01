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Anasayfa İspanya La Liga Arda Güler asist yaptı Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı!

Arda Güler asist yaptı Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı!

İspanya La Liga 11. hafta maçında Real Madrid deplasmanda konuğu olduğu Racing Santander'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada milli yıldız Arda Güler de şık bir asist yaptı...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 20:39
Arda Güler asist yaptı Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı!

La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, Racing Santander'e konuk oldu.

El Sardinero Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 11. dakikasında konuk ekip Real Madrid, Mbappe'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

21. dakikada Arda Güler'in akıl dolu asisti sonrası Jude Bellingham skoru 2-0'a getirdi.

Maçta dakikalar 36'yı gösterdiğinde Yan Diomande'nin gelişine harika vuruşu sonrası fark 3'e çıktı.

Arda Güler, 67. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Maçta başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından 3. sıradaki Real Madrid puanını 27'ye yükseltirken, 16. sıradaki Racing Santander 11 puanda kaldı.

Real Madrid, La Liga'nın 12. haftasında, 7 Kasım Cumartesi günü Valencia deplasmanına çıkacak, Racing Santander ise aynı gün Malaga'nın konuğu olacak.

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