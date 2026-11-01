Arda Güler asist yaptı Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı!

La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, Racing Santander'e konuk oldu.
El Sardinero Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 11. dakikasında konuk ekip Real Madrid, Mbappe'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
Mbappe'nin penaltı golüyle Real Madrid öne geçti! 💪 https://t.co/zAnsDtx3Ki— S Sport (@ssporttr) November 1, 2026
21. dakikada Arda Güler'in akıl dolu asisti sonrası Jude Bellingham skoru 2-0'a getirdi.
Arda Güler'in harika tek pasıyla savunma arkasına sarkan Bellingham, farkı ikiye çıkarttı! 🤜🤛
🟡 @iddaa & https://t.co/aNnm6pGaLU https://t.co/uHUO8YKTAE— S Sport (@ssporttr) November 1, 2026
Maçta dakikalar 36'yı gösterdiğinde Yan Diomande'nin gelişine harika vuruşu sonrası fark 3'e çıktı.
YAANNN DIOMANDEEEEEE!! 🤯
GELİŞİNE ENFES BİR ŞUT! 🚀 https://t.co/eZ1tUMJPvT— S Sport (@ssporttr) November 1, 2026
Arda Güler, 67. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Maçta başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından 3. sıradaki Real Madrid puanını 27'ye yükseltirken, 16. sıradaki Racing Santander 11 puanda kaldı.
Real Madrid, La Liga'nın 12. haftasında, 7 Kasım Cumartesi günü Valencia deplasmanına çıkacak, Racing Santander ise aynı gün Malaga'nın konuğu olacak.