Levante - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 2026-2027 sezonunun 11. haftası, Levante ile Atletico Madrid arasındaki karşılaşmayla devam ediyor. Ev sahibi Levante, güçlü rakibi karşısında taraftar desteğini avantaja çevirmeyi hedeflerken Atletico Madrid, zirve yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Peki, Levante - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi, nereden izlenir? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen ayrıntılar...

LEVANTE - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Levante - Atletico Madrid maçı, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. İspanya La Liga'nın 11. haftasında oynanacak karşılaşmaya Valencia kentindeki Ciutat de València Stadı ev sahipliği yapacak. Mücadelede hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea düdük çalacak.

LEVANTE - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Levante - Atletico Madrid karşılaşması, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. İspanya La Liga'daki mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı belirtilen yayıncıların ekranlarından izleyebilecek.

LEVANTE - ATLETICO MADRID MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, NEREDEN İZLENİR?

Levante - Atletico Madrid mücadelesi, Türkiye'de şifresiz yayınlanmayacak. Futbolseverler karşılaşmayı S Sport'un yayınlandığı platformlardan ve S Sport Plus üzerinden canlı takip edebilecek. Maçın Türkiye'deki başlangıç saati 16.00 olarak açıklandı.

LEVANTE VE ATLETICO MADRID'İN LİGDEKİ DURUMU

Atletico Madrid, La Liga'da geride kalan 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 25 puana ulaştı. Diego Simeone'nin öğrencileri 20 gol atarken kalelerinde 8 gol gördü ve 11. hafta öncesinde ikinci sırada yer aldı.

Levante ise 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puan topladı. Bu süreçte 16 gol atan Valencia temsilcisi, kalesinde 19 gole engel olamadı. Ev sahibi ekip, Atletico Madrid karşısında puan alarak ligde üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor.

ATLETICO MADRID GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

La Liga'daki son 6 maçını kazanan Atletico Madrid, Levante deplasmanında üst üste 7. galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Başkent temsilcisi, şampiyonluk yarışındaki konumunu korumak için sahaya çıkacak.

Levante Teknik Direktörü Luís Castro ise karşılaşma öncesindeki açıklamasında Atletico Madrid'in geçen sezona göre daha güçlü olduğunu ve taktiksel açıdan daha fazla seçeneğe sahip bulunduğunu belirtti. Valencia temsilcisi, güçlü rakibine karşı sahasında avantaj elde etmeye çalışacak.

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