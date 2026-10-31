Barcelona gol oldu yağdı!

İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Barcelona ile Alaves karşı karşıya geldi.

Nou Camp'ta oynanan karşılaşmayı Barcelona 6-1 kazandı.

Barcelona'nın golleri; 8. ve 41. dakikada Raphinha, 23. dakikada Fermin Lopez, 45+1. ve 64. dakikada Lamine Yamal, 81. dakikada Anthony Gordon kaydetti. Alaves'in tek golü ise 84. dakikada Mariano Diaz'dan geldi.

bu sonuçla birlikte Barcelona, ligdeki 10. galiibyetini alarak 30 puana yükseldi ve zirvedeki yerini korudu. Alaves ise 7 maçtır kazanamamış oldu ve 12 puanda kaldı.