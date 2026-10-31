CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa İspanya La Liga Barcelona gol oldu yağdı!

Barcelona gol oldu yağdı!

LaLiga'nın 11. haftasında Barcelona, sahasında Alaves'i 6-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2026 01:40
Barcelona gol oldu yağdı!

İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Barcelona ile Alaves karşı karşıya geldi.

Nou Camp'ta oynanan karşılaşmayı Barcelona 6-1 kazandı.

Barcelona'nın golleri; 8. ve 41. dakikada Raphinha, 23. dakikada Fermin Lopez, 45+1. ve 64. dakikada Lamine Yamal, 81. dakikada Anthony Gordon kaydetti. Alaves'in tek golü ise 84. dakikada Mariano Diaz'dan geldi.

bu sonuçla birlikte Barcelona, ligdeki 10. galiibyetini alarak 30 puana yükseldi ve zirvedeki yerini korudu. Alaves ise 7 maçtır kazanamamış oldu ve 12 puanda kaldı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Kadıköy'de 'yönetim istifa' sesleri!
F.Bahçe 2 dakikada yıkıldı!
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Başkan Erdoğan’dan Rusya-Ukrayna Savaşı için açık mesaj: Adil bir barışın kaybedeni olmaz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
Premier Lig devi G.Saraylı yıldızın peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gurur duyuyoruz Gurur duyuyoruz 01:29
Derbinin galibi AC Milan! Derbinin galibi AC Milan! 01:00
Derbinin galibi AC Milan! Derbinin galibi AC Milan! 00:59
Kuyt: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! Kuyt: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! 00:50
F.Bahçe 2 dakikada yıkıldı! F.Bahçe 2 dakikada yıkıldı! 00:50
Kadıköy'de 'yönetim istifa' sesleri! Kadıköy'de 'yönetim istifa' sesleri! 00:50
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:50
Premier Lig devi G.Saraylı yıldızın peşinde! Premier Lig devi G.Saraylı yıldızın peşinde! 00:50
Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu'na tepki! Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu'na tepki! 00:50
F.Bahçe'ye Greenwood şoku! F.Bahçe'ye Greenwood şoku! 00:50
F.Bahçe'de yabancı futbolcuların hoca talebi iddiası! F.Bahçe'de yabancı futbolcuların hoca talebi iddiası! 00:50
Kaka'dan Rafael Leao yorumu! Kaka'dan Rafael Leao yorumu! 00:50