Ayrıca AS gazetesi köşe yazarı Jesús Gallego, yazısında Arda Güler'in Real Madrid'in bu maçtaki en büyük kozlarından biri olacağını ve kendini bu maçta da göstermesi gerektiğini belirtti.

İŞTE O SÖZLER "Arda olmadığında Real Madrid'in orta sahası topun güçlükle ilerlediği, oyunun hız ve akıcılıktan uzak kaldığı bir görüntü veriyor. Rakibin savunma hattını aşmak için gereken tempo yakalanamıyor. Arda Güler sahadayken ise her an beklenmedik bir hamle ortaya çıkabiliyor. Kısa ya da uzun bir ara pası, savunma arkasına yapılan koşuyu gören bir dokunuş veya takımın baskıdan temiz çıkmasını sağlayan bir çözüm oyunun yönünü değiştirebiliyor.