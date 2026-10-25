Mourinho'dan Arda Güler kararı! İşte El Clasico'nun muhtemel 11'leri
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i konuk ediyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Barcelona kazanarak puan farkını açmak isterken, Real Madrid ise zirve yarışına ortak olmayı hedefliyor. İspanyol basınının haberine göre milli futbolcumuz Arda Güler'in karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. İşte muhtemel 11'ler...
İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 11:39
Dev karşılaşma öncesinde ev sahibi Barcelona'da Garcia, Christensen, Olmo ve Kounde gibi isimlerin durumu belirsizliğini koruyor.
Real Madrid'de ise Vinicius Jr. kart cezası sebebiyle, Mendy, Asencio ve Rodrygo ise sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.
ARDA GÜLER KARARI
AS gazetesinin haberine göre teknik direktörü Jose Mourinho'nun, son haftalarda formda olan milli futbolcumuz Arda Güler'e ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.
Ayrıca AS gazetesi köşe yazarı Jesús Gallego, yazısında Arda Güler'in Real Madrid'in bu maçtaki en büyük kozlarından biri olacağını ve kendini bu maçta da göstermesi gerektiğini belirtti.
İŞTE O SÖZLER
"Arda olmadığında Real Madrid'in orta sahası topun güçlükle ilerlediği, oyunun hız ve akıcılıktan uzak kaldığı bir görüntü veriyor. Rakibin savunma hattını aşmak için gereken tempo yakalanamıyor. Arda Güler sahadayken ise her an beklenmedik bir hamle ortaya çıkabiliyor. Kısa ya da uzun bir ara pası, savunma arkasına yapılan koşuyu gören bir dokunuş veya takımın baskıdan temiz çıkmasını sağlayan bir çözüm oyunun yönünü değiştirebiliyor.
"Arda Güler şimdi El Clasico'ya, dünya çapındaki orta saha oyuncularıyla karşı karşıya çıkmaya hazırlanıyor. Bu maçta onun karakteri, oyunu yönetme becerisi ve çalışma kapasitesi ciddi bir sınavdan geçecek. Çünkü çok iyi bir futbolcu olmanın beraberinde getirdiği bir gerçek var: Bunu büyük maçlarda da göstermek gerekiyor."
Büyük mücadele öncesinde hem Hansi Flick hem de Jose Mourinho ilk 11'lerini büyük ölçüde belirledi. İşte El Clasico'nun muhtemel 11'leri.
Barcelona: Garcia, Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Gordon, Fermin, Raphinha.
Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Valverde, Diomande, Mbappe.
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