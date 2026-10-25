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Anasayfa İspanya La Liga El Clasico'da zafer Arda Güler'li Real Madrid'in!

El Clasico'da zafer Arda Güler'li Real Madrid'in!

İspanya La Liga'nın 10. haftasında milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 21:49 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 01:02
El Clasico'da zafer Arda Güler'li Real Madrid'in!

Real Madrid, İspanya La Liga 10. hafta maçında Barcelona'yı El Clasico'da 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 41'inci ve 87'inci dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 61'inci dakikada Raphinha'dan geldi.

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid adına El Clasico'ya ilk 11'de başladı. Arda, 90+4. dakikada yerini Alexander-Arnold'a bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Real Madrid 24 puana yükseldi ve La Liga'da Barcelona'nın yenilmezlik serisine son vererek zirvedeki dev rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, Alaves'i ağırlayacak. Real Madrid ise Racing deplasmanına konuk olacak.

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