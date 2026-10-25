Barcelona - Real Madrid maçını takip etmek için tıklayınız...

Avrupa futbolunda haftanın en çok beklenen karşılaşmalarından biri olan El Clasico için heyecan arttı. Barcelona ile Real Madrid, İspanya La Liga'da karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler, "Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Barcelona - Real Madrid karşılaşmasının 25 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlaması planlanıyor. Mücadele öncesinde iki takımın ligdeki durumu, yıldız futbolcuların performansı ve teknik direktörlerin tercihleri merak ediliyor.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico, 25 Ekim Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Real Madrid maçı S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

EL CLASICO CANLI TAKİP ET

Barcelona-Real Madrid maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

🌟 DEV RANDEVU ÖNCESİ SON DURUM

Pazar gecesi Camp Nou, İspanya'nın en üst liginde Barcelona ve Real Madrid'in bir kez daha karşı karşıya geleceği El Clasico mücadelesine ev sahipliği yapacak. İki dev ekibin bu randevusu, dünya futbolunun en büyük yıldızlarını karşı karşıya getirirken; Barcelona'dan Lamine Yamal; Real Madrid'den Arda Güler ve Kylian Mbappe gibi dünyanın en iyi oyuncuları sahada kozlarını paylaşacak.

🔵🔴 BARCELONA'DA GÖZLER LİDERLİKTE VE SERİDE

Katalan ekibi bu sezona rüya gibi bir başlangıç yaptı. La Liga'daki ilk dokuz maçının tamamını kazanarak 27 puanla liderliği ele geçiren Hansi Flick'in öğrencileri, en yakın takipçisi Atletico Madrid'in beş puan önünde zirvede yer alıyor.

Geçen hafta sonu deplasmanda Real Betis'i 5-2 mağlup eden Barça, ardından Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain'e 4-2 kaybederek sezonun ilk yenilgisini aldı. Bu maça bu moral bozukluğuyla çıkacaklar.

Barcelona, Pazar günü alacağı galibiyetle ezeli rakibi Real Madrid'in puan farkını tam dokuz puana çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca Katalan ekibi, tüm müsabakalarda Real Madrid'e karşı oynadığı son yedi maçın altısını kazandı ve Ekim 2023'ten bu yana sahasında rakibine mağlup olmuyor.

⚪🟣 REAL MADRID'DE ÇIKIŞ YOLU VE KRİTİK VİRAJ

Real Madrid, topladığı 21 puanla ligin üçüncü sırada yer alıyor. Eylül/Ekim aylarındaki uluslararası aradan önce Atletico Madrid'e karşı aldığı ağır yenilginin ardından toparlanan Los Blancos; Villarreal, Roma, Sevilla ve RB Leipzig'i mağlup ederek tüm müsabakalarda üst üste dört galibiyet elde etti.

Geçen hafta sonu La Liga'da Sevilla'yı 4-1 yenen başkent ekibi, hafta arasında ise Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i aynı skorla (4-1) mağlup ederek bu zorlu maça yüksek moralle geliyor.

Ekim ayında şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Jose Mourinho'nun öğrencileri, Barcelona'nın dokuz puan gerisine düşmeyi kesinlikle göze alamaz. Bu sezon İspanya'nın en üst liginde hata payının oldukça az olduğu bilinirken, Real Madrid'in uluslararası ara öncesinde ligde Barcelona, Racing de Santander ve Valencia ile karşılaşacağı, ayrıca Avrupa'da AEK Atina'ya konuk olacağı zorlu bir fikstürü bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona muhtemel 11: J Garcia, Cancelo, Cubarsi, Martin, Espart, Rodri, Pedri, Yamal, Fermin, Gordon, Raphinha

Real Madrid muhtemel 11: Courtois, Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Bernardo, Arda Güler, Bellingham, Diomande, Mbappe

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI CANLI SKOR EKRANI