İspanya La Liga'nın 10. haftasında El Clasico heyecanı yaşanıyor. Barcelona, sahasında Real Madrid'i konuk ediyor. Camp Nou'da oynanan karşılaşmada yaşanan tüm gelişmeleri ve maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İŞTE 11'LER

Barcelona: Joan Garcia, Cancelo, Cubarsi, Martin, Espart, Rodri, Pedri, Fermin, Yamal, Gordon, Raphinha

Real Madrid: Lunin, Cucurella, Huijsen, Konate, Valverde, Bernardo, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Diomande, Mbappe

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona-Real Madrid maçı, 25 Ekim Pazar günü Camp Nou'da oynanıyor. Karşılaşma 23.00'de başladı.

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona-Real Madrid karşılaşması S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.

🔵🔴 BARCELONA'DA GÖZLER LİDERLİKTE VE SERİDE

Katalan ekibi bu sezona rüya gibi bir başlangıç yaptı. La Liga'daki ilk dokuz maçının tamamını kazanarak 27 puanla liderliği ele geçiren Hansi Flick'in öğrencileri, en yakın takipçisi Atletico Madrid'in iki puan önünde zirvede yer alıyor.

Geçen hafta sonu deplasmanda Real Betis'i 5-2 mağlup eden Barça, ardından Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain'e 4-2 kaybederek sezonun ilk yenilgisini aldı. Bu maça bu moral bozukluğuyla çıkacaklar.

Barcelona, Pazar günü alacağı galibiyetle ezeli rakibi Real Madrid'in puan farkını tam dokuz puana çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca Katalan ekibi, tüm müsabakalarda Real Madrid'e karşı oynadığı son yedi maçın altısını kazandı ve Ekim 2023'ten bu yana sahasında rakibine mağlup olmuyor.

⚪🟣 REAL MADRID'DE ÇIKIŞ YOLU VE KRİTİK VİRAJ

Real Madrid, topladığı 21 puanla ligin üçüncü sırada yer alıyor. Eylül/Ekim aylarındaki uluslararası aradan önce Atletico Madrid'e karşı aldığı ağır yenilginin ardından toparlanan Los Blancos; Villarreal, Roma, Sevilla ve RB Leipzig'i mağlup ederek tüm müsabakalarda üst üste dört galibiyet elde etti.

Geçen hafta sonu La Liga'da Sevilla'yı 4-1 yenen başkent ekibi, hafta arasında ise Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i aynı skorla (4-1) mağlup ederek bu zorlu maça yüksek moralle geliyor.

Ekim ayında şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Jose Mourinho'nun öğrencileri, Barcelona'nın dokuz puan gerisine düşmeyi kesinlikle göze almak istemiyor. Bu sezon İspanya'nın en üst liginde hata payının oldukça az olduğu bilinirken, Real Madrid'in uluslararası ara öncesinde ligde Barcelona, Racing de Santander ve Valencia ile karşılaşacağı, ayrıca Avrupa'da AEK Atina'ya konuk olacağı zorlu bir fikstürü bulunuyor.