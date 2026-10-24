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Anasayfa İspanya La Liga Valencia-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Valencia-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Valencia ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Valencia'nın evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Valencia-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 10:11
Valencia-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Valencia ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Valencia'nın evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Valencia-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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VALENCIA-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN?

Valencia-Villarreal maçı 24 Ekim Cumartesi (Bugün) oynanacak.

VALENCIA-VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Valencia-Villarreal maçı TSİ 19.30'da oynanacak.

VALENCIA-VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Valencia-Villarreal maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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