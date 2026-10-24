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Anasayfa İspanya La Liga Rayo Vallecano-Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rayo Vallecano-Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga’nın 10. haftasında Rayo Vallecano ile Elche karşı karşıya gelecek. İşte mücadelenin saati, yayın kanalı ve karşılaşmaya dair detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 11:49
Rayo Vallecano-Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Rayo Vallecano ile Elche karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Madrid'de oynanacak. İşte maçın saati, yayın kanalı ve karşılaşmaya dair detaylar...

RAYO VALLECANO-ELCHE MAÇININ SKORUNU CANLI TAKİP ET!

RAYO VALLECANO-ELCHE MAÇI NE ZAMAN?

Rayo Vallecano ile Elche arasındaki İspanya La Liga 10. hafta mücadelesi, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. Madrid'deki Campo de Futbol de Vallecas'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın başlama saati 15.00 olacak.

RAYO VALLECANO-ELCHE MAÇI HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano-Elche maçı, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İspanya La Liga'daki mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı belirtilen yayın kanalları üzerinden izleyebilecek.

RAYO VALLECANO-ELCHE MAÇI CANLI İZLE

La Liga'nın 10. haftasında oynanacak Rayo Vallecano - Elche karşılaşması, 24 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Mücadele, S Sport televizyon kanalı ve S Sport Plus dijital platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

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