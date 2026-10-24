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Elche deplasmanda 3 golle galip!

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Elche, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 17:03
Elche deplasmanda 3 golle galip!

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Elche, deplasmanda Rayo Vallecano karşısında 3-0'lık skorla kazandı. Elche'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Federico Redondo (P), 36. dakikada Fernando Nino (P), ve 68. dakikada German Valera kaydetti.

Bu sonucun ardından Elche puanını 10'a yükselterek 12. sıraya yerleşti. Rayo Vallecano ise 9 puanda kalarak 16. sıraya geriledi.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Elche, sahasında Valencia'yı ağırlayacak. Rayo Vallecano da sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek.

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