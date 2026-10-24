İspanya La Liga'nın 10. haftasında Atletico Madrid ile Deportivo kozlarını paylaşacak. Atletico Madrdi'in evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Atletico Madrid-Deportivo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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ATLETICO MADRID-DEPORTIVO MAÇI NE ZAMAN?

Atletico Madrid-Deportivo maçı 24 Ekim Cumartesi (Bugün) oynanacak.

ATLETICO MADRID-DEPORTIVO MAÇI SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid-Deportivo maçı TSİ 22.00'de oynanacak.

ATLETICO MADRID-DEPORTIVO MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid-Deportivo maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.