İspanya La Liga'nın 10. haftasında Alaves ile Malaga kozlarını paylaşacak. Alaves'in evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Alaves-Malaga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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ALAVES-MALAGA MAÇI NE ZAMAN?

Alaves-Malaga maçı 23 Ekim Cuma (Bugün) oynanacak.

ALAVES-MALAGA MAÇI SAAT KAÇTA?

Alaves-Malaga maçı TSİ 22.00'de oynanacak.

ALAVES-MALAGA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alaves-Malaga maçı S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.