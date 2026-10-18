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İspanya La Liga'nın 9. haftasında Celta Vigo ile Alaves, 18 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Estadio Abanca Balaídos'ta oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 17.15'te başlayacak. Celta Vigo, taraftarı önünde galibiyet alarak ligdeki puanını yükseltmeyi hedefliyor. Konuk ekip Alaves ise deplasmandan puan veya puanlarla ayrılarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Balaídos Stadı'nda oynanacak maç öncesinde "Celta Vigo - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündeme geldi. İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar…

CELTA VIGO - ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Celta Vigo ile Alaves, 18 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Estadio Abanca Balaídos'ta oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 17.15'te başlayacak.

CELTA VIGO - ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

Celta Vigo ile Alaves arasındaki La Liga mücadelesi, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

CELTA VIGO - ALAVES MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Celta Vigo, La Liga'da oynadığı ilk sekiz karşılaşmada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla 8 puana ulaşan ekip, karşılaşma öncesinde puan tablosunun orta sıralarında bulunuyor. Ligde beraberlik sayısının yüksek olması, Celta Vigo'nun yeni maçta galibiyete ulaşma isteğini artırıyor.

Claudio Giráldez yönetimindeki Celta Vigo, Avrupa Ligi'nde de mücadele ediyor. İspanyol ekibi, yoğun maç takvimi içinde ligde daha istikrarlı sonuçlar almayı amaçlıyor. Alaves karşısında alınacak üç puan, takımın hem puan tablosundaki konumu hem de moral açısından önem taşıyor.

ALAVES DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Alaves, La Liga'da oynadığı sekiz maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek 11 puan topladı. Rakibinden daha fazla puana sahip olan konuk ekip, Celta Vigo deplasmanında da başarılı sonuç alarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor.

İki takım arasındaki puan farkının az olması, karşılaşmayı daha da önemli hale getiriyor. Celta Vigo sahasında kazanarak rakibine yaklaşmayı hedeflerken Alaves, deplasmanda alacağı puanlarla avantajını korumaya çalışacak.

CELTA VIGO - ALAVES MAÇI CANLI SKOR EKRANI