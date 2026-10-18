CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa İspanya La Liga Celta Vigo-Alaves maçı CANLI takip et! Saat kaçta, hangi kanalda?

Celta Vigo-Alaves maçı CANLI takip et! Saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Celta Vigo ile Alaves karşı karşıya geliyor. Sahasında oynayacağı mücadelede yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefleyen Celta Vigo, ligde üst sıralarda bulunan Alaves'i konuk edecek. Futbolseverler ise “Celta Vigo - Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. İşte 18 Ekim 2026 Celta Vigo - Alaves maçının saati ve canlı yayın bilgileri…

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 14:26 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 14:30
Celta Vigo-Alaves maçı CANLI takip et! Saat kaçta, hangi kanalda?

Celta Vigo-Alaves maçını takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Celta Vigo ile Alaves, 18 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Estadio Abanca Balaídos'ta oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 17.15'te başlayacak. Celta Vigo, taraftarı önünde galibiyet alarak ligdeki puanını yükseltmeyi hedefliyor. Konuk ekip Alaves ise deplasmandan puan veya puanlarla ayrılarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Balaídos Stadı'nda oynanacak maç öncesinde "Celta Vigo - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündeme geldi. İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar…

CELTA VIGO - ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Celta Vigo ile Alaves, 18 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Estadio Abanca Balaídos'ta oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 17.15'te başlayacak.

CELTA VIGO - ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

Celta Vigo ile Alaves arasındaki La Liga mücadelesi, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

CELTA VIGO - ALAVES MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Celta Vigo, La Liga'da oynadığı ilk sekiz karşılaşmada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla 8 puana ulaşan ekip, karşılaşma öncesinde puan tablosunun orta sıralarında bulunuyor. Ligde beraberlik sayısının yüksek olması, Celta Vigo'nun yeni maçta galibiyete ulaşma isteğini artırıyor.

Claudio Giráldez yönetimindeki Celta Vigo, Avrupa Ligi'nde de mücadele ediyor. İspanyol ekibi, yoğun maç takvimi içinde ligde daha istikrarlı sonuçlar almayı amaçlıyor. Alaves karşısında alınacak üç puan, takımın hem puan tablosundaki konumu hem de moral açısından önem taşıyor.

ALAVES DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Alaves, La Liga'da oynadığı sekiz maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek 11 puan topladı. Rakibinden daha fazla puana sahip olan konuk ekip, Celta Vigo deplasmanında da başarılı sonuç alarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor.

İki takım arasındaki puan farkının az olması, karşılaşmayı daha da önemli hale getiriyor. Celta Vigo sahasında kazanarak rakibine yaklaşmayı hedeflerken Alaves, deplasmanda alacağı puanlarla avantajını korumaya çalışacak.

CELTA VIGO - ALAVES MAÇI CANLI SKOR EKRANI

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kafilesi belli oldu!
Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku!
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
İBB "sel sorununu çözdük" dedi İstanbul sulara gömüldü... Algı tabelada kaldı! Altyapı bahanesiyle harcanan 212 milyar nerede
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Takımın en ciddi ismi..."
144. randevu Akyazı'da! Muhtemel 11'ler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osasuna - Racing Santander maçı bilgileri Osasuna - Racing Santander maçı bilgileri 13:58
5. Kaş Yağlı Güreşleri'nde dev buluşma! 5. Kaş Yağlı Güreşleri'nde dev buluşma! 13:52
Malaga - Real Sociedad maçı bilgileri Malaga - Real Sociedad maçı bilgileri 13:48
Millilerimiz namağlup şampiyon! Millilerimiz namağlup şampiyon! 13:40
Juventus - Lazio maçı bilgileri Juventus - Lazio maçı bilgileri 13:30
Real Madrid - Sevilla maçı bilgileri Real Madrid - Sevilla maçı bilgileri 13:18
Daha Eski
Rafael Leao Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Rafael Leao Fenerbahçe maçında oynayacak mı? 12:32
Kayserispor - Batman Petrolspor maçı detayları Kayserispor - Batman Petrolspor maçı detayları 09:06
Çakar yorumladı! İptal edilen goller... Çakar yorumladı! İptal edilen goller... 09:20
Marco Asensio sakat mı, ameliyat mı olacak? Marco Asensio sakat mı, ameliyat mı olacak? 09:34
"Takımın en ciddi ismi..." "Takımın en ciddi ismi..." 09:43
Cedi'nin rekor gecesinde PAOK kazandı! Cedi'nin rekor gecesinde PAOK kazandı! 10:06