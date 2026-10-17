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Anasayfa İspanya La Liga Villarreal-Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Villarreal-Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan, 9. haftasında Villarreal-Elche maçı ile devam ediyor. Villarreal, taraftarı önünde galip gelerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor; Elche ise küme düşme hattından uzaklaşmak için zorlu deplasmandan puan veya puanlar ile ayrılmanın peşinde. Peki Villarreal-Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 09:38
Villarreal-Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 9. hafta mücadelesinde Villarreal, kendi seyircisi önünde Elche ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip taraftarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılıp üst sıralara tırmanmayı amaçlarken, konuk Elche ise tehlikeli bölgeden uzaklaşmak adına bu zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Villarreal-Elche maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Karşılaşmanın tüm ayrıntılarını haberimizde bulabilirsiniz.

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VILLARREAL-ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Villarreal-Elche maçı, 17 Ekim Cumartesi günü TSİ 17.15'te başlayacak.

VILLARREAL-ELCHE MAÇI HANGİ KANALDA?

El Madrigal Stadyumu'nda sahne alacak Villarreal-Elche karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

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