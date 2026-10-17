İspanya La Liga'nın 9. haftasında Valencia ile Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Valencia'nın evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Valencia-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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VALENCIA-ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN?

Valencia-Athletic Bilbao maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) oynanacak.

VALENCIA-ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Valencia-Athletic Bilbao maçı TSİ 22.00'de oynanacak.

VALENCIA-ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Valencia-Athletic Bilbao maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.