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Anasayfa İspanya La Liga Real Betis-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Betis ile Barcelona kozlarını paylaşacaklar. Real Betis'in sahasında oynanacak olan karşılaşma öncesi taraftarlar, "Real Betis-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 11:08
Real Betis-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Betis ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Real Betis'in evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Real Betis-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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REAL BETIS-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Real Betis-Barcelona maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) oynanacak.

REAL BETIS-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Betis-Barcelona maçı TSİ 19.30'da oynanacak.

REAL BETIS-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Betis-Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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