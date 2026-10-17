İspanya La Liga'nın 9. haftasında Espanyol, kendi sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor. Şampiyonluk yarışından kopmamak için zirve takibini sürdüren konuk Atletico Madrid, bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor; ev sahibi Espanyol ise taraftarının desteğini arkasına alarak sürpriz bir sonuca imza atmak ve puan cetvelinde üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Espanyol-Atletico Madrid maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan naklen yayınlanacak? Karşılaşmaya dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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ESPANYOL-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Espanyol-Atletico Madrid maçı, 17 Ekim Cumartesi günü TSİ 15.00'de başlayacak.

ESPANYOL-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Espanyol-Atletico Madrid karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.