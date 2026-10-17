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Anasayfa İspanya La Liga Espanyol-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Espanyol-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan, 9. haftasında Espanyol-Atletico Madrid maçı ile devam ediyor. Zirve takibini sürdüren Atletico Madrid, zorlu deplasmandan 3 puan ile ayrılmanın peşinde. Ev sahibi takım ise taraftarı önünde galibiyete uzanmak ve ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki Espanyol-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 09:30
Espanyol-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Espanyol, kendi sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor. Şampiyonluk yarışından kopmamak için zirve takibini sürdüren konuk Atletico Madrid, bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor; ev sahibi Espanyol ise taraftarının desteğini arkasına alarak sürpriz bir sonuca imza atmak ve puan cetvelinde üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Espanyol-Atletico Madrid maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan naklen yayınlanacak? Karşılaşmaya dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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ESPANYOL-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Espanyol-Atletico Madrid maçı, 17 Ekim Cumartesi günü TSİ 15.00'de başlayacak.

ESPANYOL-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Espanyol-Atletico Madrid karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

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