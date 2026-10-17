Atletico Madrid 3 puanı son dakikalarda aldı!

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Espanyol ile karşı karşıya geldi. RCDE Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip, 89. dakikada bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

BAENA'DAN KRİTİK GOL

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda iki takım da gol bulmak için fırsatlar yakalarken mücadelede uzun süre eşitlik bozulmadı.

Atletico Madrid, aradığı golü 89. dakikada Alex Baena ile buldu. İspanyol futbolcunun kaydettiği gol, konuk ekibe üç puanı getirdi.

Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Diego Simeone'nin öğrencileri, zorlu Espanyol deplasmanından galibiyetle ayrılmayı başardı.

ATLETICO MADRID ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Atletico Madrid, La Liga'da oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyete ulaştı. Puanını 22'ye yükselten Madrid temsilcisi, maç fazlasıyla lider Barcelona'nın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Espanyol ise Atletico Madrid karşısında aldığı mağlubiyetin ardından 9 maç sonunda 8 puanda kaldı ve ligde 12. sırada yer aldı.