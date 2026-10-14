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Dani Carvajal artık Getafeli

Real Madrid alt yapısından yetiştikten sonra 1 sezon Leverkusen'e kiralanan, geride kalan kariyerinin tamamını İspanyol devinde geçiren Dani Carvajal'in kontratı uzatılmamıştı. Futbolu bırakmaya henüz niyetli olmayan 34 yaşındaki sağ bek Madrid'in bir başka ekibi Getafe ile sözleşme imzaladı. Deneyimli isim "Madrid'ten uzaklaşmadığım için mutluyum. Şu an tek hedefim Getafe'de başarılı olmak" dedi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
Dani Carvajal artık Getafeli
Real Madrid alt yapısından yetiştikten sonra 1 sezon Leverkusen'e kiralanan, geride kalan kariyerinin tamamını İspanyol devinde geçiren Dani Carvajal'in kontratı uzatılmamıştı. Futbolu bırakmaya henüz niyetli olmayan 34 yaşındaki sağ bek Madrid'in bir başka ekibi Getafe ile sözleşme imzaladı. Deneyimli isim "Madrid'ten uzaklaşmadığım için mutluyum. Şu an tek hedefim Getafe'de başarılı olmak" dedi.
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