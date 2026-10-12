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Anasayfa İspanya La Liga Raphinha Galatasaray maçına yetişecek mi? Barcelona’dan açıklama

Raphinha Galatasaray maçına yetişecek mi? Barcelona’dan açıklama

Barcelona’nın Galatasaray deplasmanı öncesinde gözler Raphinha hakkında yapılan açıklamalarda. Raphinha sakat mı, Galatasaray karşısında forma giyecek mi? Milli takım arasındaki gelişmelerin ardından Brezilyalı oyuncunun sağlık durumu nasıl? Raphinha maç kadrosuna alınacak mı, ilk 11’de olacak mı? Teknik direktör Hansi Flick’in değerlendirmesinde hangi ayrıntılar var? İstanbul’daki karşılaşma ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte Raphinha’nın durumuyla ilgili yanıtı aranan sorular ve maç öncesinde öne çıkan bilgiler...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 08:41 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 08:42
Raphinha Galatasaray maçına yetişecek mi? Barcelona’dan açıklama

Galatasaray'ın Barcelona'yı ağırlayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Raphinha'nın durumu araştırılıyor. Brezilyalı futbolcunun sağlık durumuyla birlikte, Hansi Flick'in hücum hattında hangi isimlere görev vereceği de merak konusu. Peki Raphinha Galatasaray maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Maç kadrosunda olacak mı? İşte Barcelona cephesindeki açıklamalar ve karşılaşmanın ayrıntıları…

RAPHINHA GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Raphinha, Hansi Flick'in açıklamasına göre Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Alman teknik adam, 9 Ekim'de Getafe maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Brezilyalı futbolcudan İstanbul'daki mücadelede de yararlanamayacağını bildirdi. Bu bilgi, oyuncunun durumuna ilişkin bir tahmine değil, Barcelona Teknik Direktörü Flick'in açıklamasına dayanıyor.

RAPHINHA SAKAT MI, SAĞLIK SORUNU NE?

Brezilya Milli Takımı'nda yaşadığı problemin ardından Raphinha'nın sağ uyluğunun arka bölümünde kas ödemi bulunduğu bildirildi. Oyuncu, milli takım kampından ayrılarak kulübüne döndü. Flick, sorunun büyük bir sakatlık olmadığını ancak dikkate alınması gerektiğini söyledi. Futbolcunun önceki sezon yaşadığı sakatlıklara da işaret eden teknik adam, temkinli davranacaklarını belirtti.

RAPHINHA MAÇ KADROSUNDA OLACAK MI?

Flick'in açıklaması, Raphinha'nın Galatasaray maçında kullanılabilir oyuncular arasında olmadığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla Brezilyalı futbolcunun ilk 11'de veya sonradan oyuna girerek görev yapması beklenmiyor. Buradaki dayanak teknik direktörün açıklaması; İstanbul'a götürülecek kafile ile resmî maç kadrosu listesi ayrıca değerlendirilmesi gereken duyurular.

BARCELONA'DA SEZONA NASIL BAŞLADI?

Raphinha, milli ara öncesinde Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı ilk 8 maçta 14 gol kaydetti. Bu performans, yokluğunun Katalan ekibinin hücum planı açısından önemini gösteriyor. SoccerNews Brezilyalı futbolcu, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi açılışında Feyenoord'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol attı. Böylece Avrupa'daki ilk maçta da skor katkısı verdi.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 13 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci maçındaki mücadele, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.

RAPHINHA NE ZAMAN DÖNECEK?

Flick, açıklamasında Getafe ve Galatasaray karşılaşmalarını işaret etti ancak kesin dönüş tarihi vermedi. Bu nedenle sonraki maçlardan herhangi biri için şimdiden "kesin oynayacak" ifadesi kullanılamıyor.

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