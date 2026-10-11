Deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak olan Deportivo, rakibinin saha avantajını etkisiz hâle getirerek puan almayı hedefleyecek. İki takımın puanlarının eşit olması, karşılaşmayı lig sıralaması açısından daha da önemli hâle getiriyor.

Deportivo'nun savunma performansı ile Real Sociedad'ın iç sahadaki oyunu, maçın gidişatını belirleyebilecek unsurlar arasında bulunuyor. Konuk ekip, özellikle maçın başında rakibinin baskısını karşılayarak hücum fırsatları yaratmaya çalışacak.

REAL SOCIEDAD - DEPORTIVO MAÇINDA GÖZLER İKİ TAKIMDA

La Liga'nın 8. haftasında oynanacak mücadelede iki takım da üç puan için sahaya çıkacak. Real Sociedad, kendi sahasında kazanarak ligdeki puanını artırmak isterken Deportivo La Coruna deplasmandan olumlu sonuçla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Karşılaşma öncesinde iki ekibin de 10 puanda bulunması, mücadeleyi doğrudan sıralama açısından önemli kılıyor. Real Sociedad'ın hücumdaki etkinliği ve Deportivo'nun savunma direnci, maçın dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor.

REAL SOCIEDAD - DEPORTIVO MAÇI CANLI SKOR EKRANI (TIKLA)