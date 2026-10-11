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Anasayfa İspanya La Liga Real Betis - Osasuna maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis - Osasuna maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Betis ile Osasuna karşı karşıya geliyor. Ligde 16 puanla üst sıralarda bulunan Real Betis, sahasında kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Sekiz puanlı Osasuna ise zorlu deplasmanda puan arayacak. İşte maçın yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi son durum...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 10:44
Real Betis - Osasuna maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis-Osasuna maçı canlı anlatım ekranı için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 8. hafta heyecanı devam ediyor. Real Betis, 11 Ekim 2026 Pazar günü sahasında Osasuna'yı konuk edecek. Ligde geride kalan yedi maçta 16 puan toplayan Sevilla temsilcisi, üst sıralardaki yerini korumak için mücadele edecek. Osasuna ise zorlu deplasmanda puan alarak ligde yükselişe geçmeyi hedefliyor. Real Betis, ligde beş galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle üçüncü sırada bulunuyor. Osasuna ise iki galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet sonucunda sekiz puanla 14. basamakta yer alıyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Real Betis - Osasuna maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Real Betis - Osasuna canlı izle" ve "S Sport Plus canlı izle" sorularına yanıt arıyor. İşte maçın saati, yayın kanalı ve karşılaşma öncesindeki son bilgiler...

REAL BETIS - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Betis ile Osasuna arasındaki La Liga 8. hafta karşılaşması 11 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak.

REAL BETIS - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Betis - Osasuna karşılaşması Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

REAL BETIS ZİRVE YARIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Real Betis, sezonun ilk yedi lig maçında beş galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 16 puana ulaştı. Sevilla temsilcisi, bu performansıyla lig sıralamasının üst basamaklarında yer alıyor.

Teknik direktör Manuel Pellegrini yönetimindeki ekip, Osasuna karşısında sahasında kazanarak puanını artırmayı hedefliyor. Real Betis, uluslararası maç arasından önce Deportivo La Coruna ile 1-1 berabere kalmıştı.

Ev sahibi ekip için bu karşılaşma, zirve yarışındaki konumunu korumak ve taraftarı önünde yeniden galibiyet almak açısından önem taşıyor. Real Betis'in hücumda daha üretken olması ve savunma hatalarını azaltması, maçın sonucunu etkileyebilecek unsurlar arasında bulunuyor.

OSASUNA DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Osasuna, La Liga'da oynadığı ilk yedi maçta iki galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet elde ederek sekiz puan topladı. Konuk ekip, lig sıralamasında 14. basamakta yer alıyor.

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