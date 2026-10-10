Barcelona-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 8. haftası kritik bir maça sahne olacak. Ligin lideri Barcelona sahasında Getafe ile kozlarını paylaşacaklar. Barcelona'nın ev sahibi olacağı bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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BARCELONA-GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona-Getafe maçı 10 Ekim Cumartesi (Bugün) TSİ 19.30'da oynanacak.

BARCELONA-GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona-Getafe maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.