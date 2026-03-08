CANLI SKOR ANA SAYFA
Valencia-Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Valencia ile Deportivo Alaves karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmada kazanarak 30 puana yükselmeyi amaçlayan Valencia, düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan yoluna devam etmeyi amaçlayan Deportivo Alaves ise 29 puanla 15. sırada yer alıyor. Peki, Valencia-Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 08:20
Valencia-Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Valencia ile Deportivo Alaves arasında oynanacak kritik maç, düşme hattındaki takımlar için büyük önem taşıyor. Ev sahibi Valencia, 30 puana ulaşarak kümede kalma mücadelesinde önemli bir adım atmayı hedefliyor. 29 puanla 15. sırada bulunan Deportivo Alaves ise deplasmanda puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor. Her iki takım için de hayati öneme sahip bu karşılaşma, La Liga'nın alt sıralarındaki dengeleri değiştirebilir. Peki, Valencia-Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VALENCIA-DEPORTIVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 27. haftasında oynanacak Valencia-Deportivo Alaves maçı 8 Mart 2026 Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.

VALENCIA-DEPORTIVO ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

Mestalla Stadyumu'nda oynanacak Valencia-Deportivo Alaves maçı S Sport, S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

