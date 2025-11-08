Girona - Alaves maçı CANLI izle! La Liga Girona - Alaves maçı izleme linki

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

La Liga 2025-26 sezonunda heyecan dorukta! Alaves, cumartesi günü Estadi Montilivi'de Girona karşısında tüm kulvarlarda üst üste üçüncü galibiyetini almaya çalışacak. Konuk ekip, sezonun ilk 11 maçında topladığı 15 puanla 8. sırada yer alıyor. Ev sahibi Girona ise 11 maçta sadece 7 puan alarak ligin son sırasında bulunuyor. Girona - Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. Peki, Girona - Alaves maçını hangi kanaldan izleyebilirsiniz? Canlı yayın ve maç izleme detayları için haberimizdeki bilgileri kullanabilirsiniz. La Liga 2025-26 sezonunun kritik mücadelelerinden biri olan bu maçı kaçırmayın!

GIRONA-ALAVES MAÇI HANGİ GÜN?

Girona-Alaves maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

GIRONA-ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA?

Girona-Alaves maçı, saat 16:00'da başlayacak.

GIRONA ALAVES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Girona ve Alaves, karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Girona'da, Estadio Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanacak.

⚽GIRONA - ALAVES MAÇI ÖN İZLEME ⚽

Girona, bu sezon La Liga'da zor günler geçiriyor. 11 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Katalan ekibi, 7 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Takımın ligdeki ilk galibiyeti, 4 Ekim'de Valencia karşısında evinde elde edildi. Ayrıca Ekim ayı sonunda Copa del Rey'de Constancia'yı 3-2 yenmeyi başardılar. Ancak Girona, bu maça Getafe'ye 2-1 mağlup olduktan sonra çıkacak.

Geçen sezon La Liga'yı 16. sırada tamamlayan Girona, 2023-24 sezonunda üçüncü sıraya ulaşmıştı. Bu sezon ise takım için küme düşme mücadelesi ihtimali gündemde. Girona'nın ligde kazandığı 9 puanın 7'si evinde toplandı; deplasmanda ise sezonun ilk 5 maçında yalnızca 4 puan elde edebildi.

Ev sahibi, Alaves'i konuk edecek. Girona, Alaves'e karşı oynadığı son 29 maçta 13 galibiyet alırken 10 kez yenildi. 2024-25 sezonunda ise iki ekip arasında oynanan maçta 1-0'lık bir mağlubiyet yaşadılar.

Alaves, 2025-26 sezonuna etkileyici bir başlangıç yaptı. 11 maçta topladığı 15 puanla ligde 8. sırada yer alan Mavi-Beyazlılar, altıncı sıradaki Espanyol'un sadece üç puan gerisinde bulunuyor. Takım, Copa del Rey'in ilk turunda Deportivo Getxo'yu 7-0 yenerek üst üste galibiyetler aldı. La Liga'da son olarak Espanyol'u 2-1 mağlup ettiler.

Teknik direktör Eduardo Coudet yönetimindeki Alaves, geçen sezon La Liga'yı 15. sırada tamamlamıştı. Bu sezon hedefleri ise daha yüksek; 2002'den bu yana ilk kez ilk sekize girmeyi amaçlıyorlar.

İki takım arasındaki son karşılaşmalara bakıldığında, 2024-25 sezonunun sonlarına doğru Alaves, Girona'yı 1-0 yenmişti. Ancak son dört karşılaşmanın ikisini Katalan ekibi kazanmıştı. Bu sezonki mücadele, hem Girona için düşme hattından uzaklaşma hem de Alaves için üst sıralara tırmanma mücadelesi açısından kritik önemde olacak.

