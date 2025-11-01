Real Madrid - Valencia muhtemel 11'ler | Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Liga'nın zirveyi domine eden lideri Real Madrid, 11. haftada Velancia'yı konuk ediyor. 27 puan + 12 averaja sahip ev sahibi, tüm kulvarlarda elde ettiği 3 maçlık galibiyet serisini 4'e çıkarmak ve puan farkını açmak istiyor. Konuk ekip ise ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretini dindirmek için sürpriz arayacak. Arda Güler'li Real Madrid'in Valencia ile karşılaşmasının detayları merak ediliyor. Peki Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Valencia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Valencia maçı 1 Kasım Cumartesi günü Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Mateo Busquets Ferrer düdüğüyle karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid - Valencia MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Guler, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Mbappe, Vinicius

Valencia: Agirrezabala; Correia, Tarrega, Copete, Gaya; Rioja, Pepelu, Santamaria, Lopez; Duro, Danjuma