Real Madrid - Valencia muhtemel 11'ler | Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Valencia muhtemel 11'ler | Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, Valencia ile Bernabeu Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Ligin zirvesinde yer alan ev sahibinin puan farkını açmak için çıkacağı sahada, 9 puan ve -6 averajla 18. sırada bulunan Valencia ise küme hattından kurtulmak için mücadele edecek. Arda Güler'in ilk 11'de başlaması beklenen karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 14:04 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 14:05
Real Madrid - Valencia muhtemel 11'ler | Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Liga'nın zirveyi domine eden lideri Real Madrid, 11. haftada Velancia'yı konuk ediyor. 27 puan + 12 averaja sahip ev sahibi, tüm kulvarlarda elde ettiği 3 maçlık galibiyet serisini 4'e çıkarmak ve puan farkını açmak istiyor. Konuk ekip ise ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretini dindirmek için sürpriz arayacak. Arda Güler'li Real Madrid'in Valencia ile karşılaşmasının detayları merak ediliyor. Peki Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Real Madrid - Valencia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Valencia maçı 1 Kasım Cumartesi günü Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Mateo Busquets Ferrer düdüğüyle karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid - Valencia MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Guler, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Mbappe, Vinicius

Valencia: Agirrezabala; Correia, Tarrega, Copete, Gaya; Rioja, Pepelu, Santamaria, Lopez; Duro, Danjuma

