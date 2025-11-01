CANLI SKOR ANA SAYFA
Atletico Madrid - Sevilla maçı hangi kanalda? Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? LA LIGA

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Atletico Madrid, Sevilla ile kozlarını paylaşıyor. 19 puan ve +8 averajla ligde 4. sırada yer alan ev sahibi, taraftarın desteğiyle çıkacağı maçta adını ilk 3'e yazdırmak için mücadele edecek. Sevilla'ya rakip olduğu son altı La Liga maçının beşini kazanan Atletico Madrid'in konuğu ise 13 puanla 11. sırada yer alıyor. Ligdeki son 2 maçından puan alamayan Sevilla, kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Peki Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 13:20
Atletico Madrid - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Atletico Madrid, La Liga'nın 11. haftasında Sevilla'yı ağırlayacak. Ligde oynadığı son 2 maçtan galibiyetle ayrılan ev sahibi, Celta Vigo deplasmanındaki beraberliğin ardından galibiyet serisini 3'e çıkarmak istiyor. Sevilla ise 13 paun +1 averajla yer aldığı 11. sıradan yükseklere tırmanama peşinde. Orta sıralarda puan yakınlığı sebebiyle kızışan rekabette konuk ekibin alacağı 3 puan, tüm sıralamayı değiştirebilir. Peki Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid - Sevilla MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Sevilla maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 18.15'te, Francisco José Hernández Maeso'nun düdüğüyle başlayacak. Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Atletico Madrid - Sevilla MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Gimenez, Le Normand, Hancko; Gallagher, Koke; Simeone, Baena, Gonzalez; Alvarez

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Marcao, Suazo; Sow, Gudelj; J Sanchez, Gonzalez, Vargas; Romero

