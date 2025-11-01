Atletico Madrid - Sevilla maçı hangi kanalda? Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? LA LIGA

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Atletico Madrid - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Atletico Madrid, La Liga'nın 11. haftasında Sevilla'yı ağırlayacak. Ligde oynadığı son 2 maçtan galibiyetle ayrılan ev sahibi, Celta Vigo deplasmanındaki beraberliğin ardından galibiyet serisini 3'e çıkarmak istiyor. Sevilla ise 13 paun +1 averajla yer aldığı 11. sıradan yükseklere tırmanama peşinde. Orta sıralarda puan yakınlığı sebebiyle kızışan rekabette konuk ekibin alacağı 3 puan, tüm sıralamayı değiştirebilir. Peki Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid - Sevilla MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Sevilla maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 18.15'te, Francisco José Hernández Maeso'nun düdüğüyle başlayacak. Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Atletico Madrid - Sevilla MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Gimenez, Le Normand, Hancko; Gallagher, Koke; Simeone, Baena, Gonzalez; Alvarez

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Marcao, Suazo; Sow, Gudelj; J Sanchez, Gonzalez, Vargas; Romero