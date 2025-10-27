Xabi Alonso'dan Arda Güler'e dikkat çeken sözler! Hatası sonrası yanına çağırdı ve...

Son dakika spor haberi: İspanya La Liga'nın 10. haftasındaki El Clasico'ya ilk 11'de başlayan Arda Güler'in kaptırdığı top sonrası Barcelona durumu 1-1'e getirmişti. İspanyol basını, eflatun-beyazlıların teknik direktörü Xabi Alonso'nun, Jude Bellingham'ın skoru 2-1'e getiren golü sonrası milli yıldızı yanına çağırarak söylediği sözleri açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
İspanya La Liga'nın 10. haftası, El Clasico'ya sahne oldu. Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi.
Eflatun-beyazlılar, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe ve Jude Bellingham kaydetti. Barcelona'nın tek golüyse Fermin Lopez'den geldi.
Real Madrid'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler'in yaptığı hata dev maça damga vurdu. Barcelona, yıldız futbolcunun kaptırdığı top sonrası golü buldu ve skoru 1-1'e getirdi. Arda ise kaptırdığı topun golle sonuçlanmasının ardından büyük üzüntü yaşadı.
Real Madrid, yediği golden 5 dakika sonra Jude Bellingham'ın attığı golle yeniden öne geçti. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Xabi Alonso, Bellingham'ın golü sonrası Arda'yı yanına çağırarak teselli etti.
Defensa Central'de yer alan habere göre İspanyol çalıştırıcı, milli yıldıza "Hatayı unutup oyuna devam etmeni istiyorum" dedi.
Haberde ayrıca Arda'nın, Xabi Alonso'nun planlarının vazgeçilmez bir parçası olduğu ve bu tarz hataların, İspanyol çalıştırıcının Arda'yı gelecek planlarından uzaklaştırmayacağı belirtildi.