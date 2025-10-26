Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? El Clasico heyecanı Bernabeu’da! Real Madrid - Barcelona muhtemel 11'ler

CANLI SKOR ANA SAYFA
İspanya La Liga’nın dev derbisi Real Madrid - Barcelona, Pazar günü Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak. Los Blancos, zirvedeki yerini korumak için sahaya çıkarken, Barcelona da ikinci sıradaki konumunu güçlendirmek istiyor. Maç öncesi her iki takımın da bu sezonki performansı dikkat çekiyor; Real Madrid, Barcelona’nın iki puan önünde ve önemli bir avantaj sağlıyor. Futbolseverler, “Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta başlayacak?” ve “Hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 08:31 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 10:43
Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Pazar günü İspanya La Liga'nın en büyük derbisi Real Madrid - Barcelona oynanacak. Bu kritik karşılaşmada Real Madrid, sahasında Barcelona'yı ağırlayarak zirvedeki avantajını korumayı hedefliyor. Şu anda Los Blancos, ikinci sıradaki Blaugrana'nın iki puan önünde yer alıyor. Her iki takım da bu sezon La Liga'da kayıplar yaşadı; bu yüzden El Clasico'nun sonucu büyük merak uyandırıyor. Taraftarlar, "Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda ve saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Maç öncesi muhtemel 11'ler, teknik direktörlerin stratejileri ve form durumları da futbolseverler tarafından detaylı şekilde inceleniyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Barcelona maçı canlı nasıl izlenir? Arda Güler oynayacak mı? Tüm bu soruların cevabı haberimizde...

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

26 Ekim Pazar günü Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid - Barcelona maçı, TSİ 18:15'te başlayacak.

REAL MADRID BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın en büyük derbisi Real Madrid - Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Zirve mücadelesinde Real Madrid, liderliğini sürdürmek isterken Barcelona da ikinci sıradaki konumunu güçlendirmeye çalışacak. Bu sezon her iki ekip de puan kayıpları yaşadı ve El Clasico her zamanki gibi büyük bir çekişmeye sahne olacak.

REAL MADRID - BARCELONA MAÇ ÖNİZLEMESİ: EL CLASICO ÖNCESİ SON DURUM

Real Madrid, bu sezon neredeyse kusursuz bir performans sergiliyor. Tüm kulvarlarda oynadığı 12 maçın 11'ini kazanırken, tek mağlubiyetini Eylül ayı sonunda Atletico Madrid deplasmanında aldı. Xabi Alonso'nun ekibi, La Liga'da oynadığı dokuz maçın sekizini kazanarak 24 puanla lider durumda ve ikinci sıradaki Barcelona'nın iki puan önünde yer alıyor. Son lig maçında ise Getafe'yi 1-0 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi.

Los Blancos, Çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 yenerek Avrupa'daki formunu da sürdürdü. Bu sezon Real Madrid, ligde 20 gol atarak en çok gol atan ikinci takım konumunda. Barcelona ise 24 golle ligin gol kralı sıralamasında önde yer alıyor. Savunmada ise Los Blancos, dokuz maçta dokuz gol yedi ve zaman zaman zafiyetler yaşadı.

Kasım ayındaki uluslararası araya kadar Real Madrid'in lig ve Şampiyonlar Ligi'nde dört kritik maçı bulunuyor. 1 Kasım'da Bernabeu'da Valencia'yı ağırlayacak olan Los Blancos, üç gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool deplasmanına çıkacak. Xabi Alonso'nun öğrencileri, Barcelona karşısında geçen sezonki mağlubiyetlerin intikamını almak istiyor. Geçen sezon El Clasico'da oynanan maçlardan biri, Ekim ayında Bernabeu'da alınan 4-0'lık dramatik galibiyetle Barcelona'nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Barcelona cephesinde ise Hansi Flick yönetimindeki ekip, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'u 6-1 yenerek moral buldu. La Liga'da ise Ekim ayındaki milli maç arası öncesinde Sevilla'ya 4-1 kaybederek şoka uğramıştı, ancak Girona'yı 2-1 mağlup ederek toparlanmayı başardı. Katalan ekibinin savunmasında bazı zafiyetler devam ediyor ve Bernabeu deplasmanı öncesi bu durum endişe yaratıyor.

Barcelona, Pazar günü yine Lamine Yamal gibi yıldız oyuncularından ilham alacak. Ancak bazı kilit forvet oyuncularından yoksun olacakları için, sahadaki diğer oyuncuların ekstra katkısına ihtiyaç duyacaklar. Kasım ayı öncesinde Barcelona'nın ligdeki hedefi, şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamadan ilerlemek ve El Clasico'da zirve mücadelesinde avantaj sağlamak olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid'in muhtemel ilk 11'i: Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Guler, Tchouameni, Bellingham; Mastantuono, Mbappe, Vinicius

Barselona'nın muhtemel ilk 11'i: Szczesny; E Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin, Rashford; Ferran

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

ASpor CANLI YAYIN

