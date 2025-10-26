CANLI SKOR ANA SAYFA
Rayo Vallecano - Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda? LaLiga Rayo Vallecano - Alaves maçı CANLI izle!

Rayo Vallecano - Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda? LaLiga Rayo Vallecano - Alaves maçı CANLI izle!

La Liga’da heyecan hız kesmeden devam ediyor! Rayo Vallecano, 2025-26 sezonunun 10. haftasında kendi sahasında Alaves’i konuk ediyor. İspanya’nın köklü kulüplerinden Rayo Vallecano, üst üste üçüncü galibiyetini alarak puan sıralamasında üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Rayo Vallecano - Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda? LaLiga Rayo Vallecano - Alaves maçı CANLI izle!

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 08:33
Rayo Vallecano - Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda? LaLiga Rayo Vallecano - Alaves maçı CANLI izle!

La Liga'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Rayo Vallecano ile Alaves arasında oynanacak. İspanya'nın en renkli futbol atmosferlerinden birine sahip olan Vallecas Stadyumu, bu haftaki dev mücadeleye ev sahipliği yapacak. Rayo Vallecano, son haftalarda yükselen form grafiğini sürdürmek istiyor. 2025-26 La Liga sezonunda şimdiye kadar 11 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, bu maçı da kazanarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapıyor. Alaves ise rakibinin yalnızca 1 puan önünde, 12 puanla 10. sırada bulunuyor. Futbolseverler, Rayo Vallecano - Alaves maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. LaLiga Rayo Vallecano - Alaves maçı detayları araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda? LaLiga Rayo Vallecano - Alaves maçı CANLI izle!

👉 LaLiga Rayo Vallecano - Alaves maçını takip etmek için tıklayınız.

RAYO VALLECANO - ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele 26 Ekim pazar günü saat 23.00'da başlayacak.

RAYO VALLECANO - ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano - Alaves karşılaşması S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Rayo Vallecano'nun muhtemel ilk 11'i: Batalla, Chavarria, Mendy, Lejeune, Ratiu, Lopez, Valentin, De Frutos, Palazon, A Garcia, Alemao

Alaves'in muhtemel ilk 11'i: Sivera, Jonny, Tenaglia, Pacheco, Enriquez, Vicente, Blanco, Ibanez, Rebbach, Martinez, Boye

RAYO VALLECANO - ALAVES MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

G.Saray'da tehlike çanları!
F.Bahçe'de 2012'den beri bir ilk!
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
PKK'dan beklenen duyuru geldi! "Çekilme" açıklamasını Elebaşı Sabri Ok okudu: 12. Kongre Kararlarına bağlıyız ve uygulamakta kararlıyız.
"Artık yarışta Trabzonspor da var!"
Galatasaray’da hedef Anguissa!
