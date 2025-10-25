Girona - Real Oviedo maçı detayları | Girona - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Girona - Real Oviedo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'nın 10. haftasında Girona, evinde Real Oviedo'yu konuk edecek. 6 puan ve -13 averajla ligin son sırasında bulunan ev sahibi, son karşılaşmada Barcelona'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Bu sezon istediği başarıyı henüz yakalayamayan Girona'nın 9 haftada elde ettiği tek galibiyet Barcelona'dan önce evinde oynadığı Valencia'ya karşı oldu. Real Oviedo ise 6 puan ve -12 averajla Girona'nın üstünde, 19. sırada yer alıyor. Evindeki son 2 maçta mağlubiyet alan konuk ekip, küme hattından sıyrılmak için mücadele edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'lerini sizler için derledik.

Girona - Real Oviedo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Girona - Real Oviedo maçı 25 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Girona - Real Oviedo MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Girona: Gazzaniga; Martinez, Reis, Blind, Moreno; Martin, Witsel; Gil, Portu, Roca; Vanat

Real Oviedo: Escandell; Vidal, Carmo, Bailly, Alhassane; Hassan, Dendoncker, Colombatto, Chaira; Fores, Vinas