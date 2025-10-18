Sevilla - Mallorca maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga) Sevilla - Mallorca maçı CANLI izle!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sevilla, Cumartesi öğleden sonra Mallorca’yı ağırlayacak. Peki, Los Nervionenses, iç sahada oynayacakları bu maçla üst üste üçüncü galibiyetini alabilecek mi? Sezonun ilk sekiz maçından 13 puan toplayarak La Liga’da altıncı sırada yer alan Sevilla, Mallorca karşısında form grafiğini sürdürebilecek mi? Mallorca ise şu anda ligin son sırasında bulunuyor; deplasmanda sürpriz bir sonuç almayı başarabilecek mi? Sevilla’nın son dört lig maçından üçünü kazanması ve Barcelona’yı 4-1 yenmiş olması, bu mücadelede avantaj sağlayacak mı?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 11:00
SevillaMallorca maçı ne zaman ve hangi kanalda canlı izlenecek? Los Nervionenses, ekim ayındaki milli maçlar öncesi gösterdiği güçlü performansla, Mallorca karşısında üst üste galibiyet serisini sürdürebilecek mi? Sevilla, Mallorca'ya karşı oynadığı son 66 maçın 28'ini kazanmış; bu istatistik, Cumartesi günkü mücadelede nasıl bir etki yaratacak? Geçen sezon kötü bir performans sergileyen Sevilla, bu sezonki yükselişini sürdürerek üst sıralara tırmanabilecek mi? Mallorca ise ligde yalnızca beş puanla son sırada; deplasmanda puan çıkarma şansı var mı? İspanya LaLiga'da Sevilla, Mallorca'yı ağırlıyor. Peki, Sevilla – Mallorca maçını canlı izlemek için hangi kanal tercih edilmeli? Maç saat kaçta başlayacak ve taraftarlar heyecan dolu mücadeleyi ekran başında kaçırmayacak mı? Sevilla evinde güçlü performansını sürdürebilecek mi? Detaylar haberimizde...

Sevilla-Mallorca maçını takip etmek için tıklayınız.

SEVILLA - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'da başlayacak.

SEVILLA - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sevilla'nın muhtemel ilk 11'i: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Agoume, Mendy; Sanchez, Sow, Vargas; Romero

Mallorca'nın muhtemel ilk 11'i: Roman; Maffeo, Valjent, Raillo, Lato; Costa, Morlanes; Domenech, Darder, Torre; Muriqi

SEVILLA - MALLORCA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ASpor CANLI YAYIN

